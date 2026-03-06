Врач Лисовский назвал допустимое количество картофеля в день

По словам специалиста, такое количество позволяет получить достаточно калия и крахмала, не перегружая поджелудочную железу. Ключевое значение имеет способ приготовления: полезнее всего вареный или запеченный в мундире картофель. В нем сохраняются калий и клетчатка, а при остывании крахмал трансформируется в пребиотик, полезный для микрофлоры кишечника.