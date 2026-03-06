Врач Лисовский назвал допустимое количество картофеля в день

Здоровый человек без заболеваний ЖКТ и лишнего веса может съедать 200−250 граммов картофеля в день, что соответствует двум-трем клубням среднего размера. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал гастроэнтеролог Максим Лисовский.
По словам специалиста, такое количество позволяет получить достаточно калия и крахмала, не перегружая поджелудочную железу. Ключевое значение имеет способ приготовления: полезнее всего вареный или запеченный в мундире картофель. В нем сохраняются калий и клетчатка, а при остывании крахмал трансформируется в пребиотик, полезный для микрофлоры кишечника.
Картофельное пюре, особенно горячее, обладает высоким гликемическим индексом и требует активной работы поджелудочной железы, предупредил врач. Жареный картофель и картофель фри Лисовский назвал нежелательными для людей с гастроэнтерологическими проблемами, так как сочетание масла и крахмала создает нагрузку на желчевыводящие пути и может вызвать тяжесть, горечь во рту и метеоризм.
