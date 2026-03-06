Стало известно имя задержанного в Венгрии экс-генерала СБУ

Как ранее заявили в национальном налогово-таможенном ведомстве Венгрии, специалисты задержали семерых граждан Украины по подозрению в отмывании денег, в том числе экс-генерала украинских спецслужб. Они везли на двух бронированных инкассаторских машинах 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и девять килограммов золота.