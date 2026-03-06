Стало известно имя задержанного в Венгрии экс-генерала СБУ

Среди задержанных в Венгрии украинских инкассаторов есть бывший генерал СБУ Геннадий Кузнецов, заявил украинский журналист Виталий Глагола.
«По информации моих источников, именно о нем говорилось в сообщениях венгерских органов, где отмечалось, что среди задержанных инкассаторов есть бывший генерал украинской спецслужбы, находящийся на пенсии», — написал Виталий Глагола в Telegram.
Журналист добавил, что Геннадий Кузнецов является кадровым офицером спецслужб. Он занимал руководящие должности в Антитеррористическом центре СБУ.
Как ранее заявили в национальном налогово-таможенном ведомстве Венгрии, специалисты задержали семерых граждан Украины по подозрению в отмывании денег, в том числе экс-генерала украинских спецслужб. Они везли на двух бронированных инкассаторских машинах 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и девять килограммов золота.
Впоследствии представитель венгерского правительства Золтан Ковач сообщил, что Венгрия в течение дня вышлет из страны украинцев, которых задержали при перевозке валюты и золота.