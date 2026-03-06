64-летний сёрфер из России чуть не погиб на Бали после 20 часов дрейфа в океане

Ранее сообщалось, что у берегов Камчатки спасатели вызволили двух собак, которые двое суток дрейфовали на отколовшейся льдине. Сигнал о помощи поступил от очевидцев. Они рассказали, что уже второй день наблюдают животных на льдине в районе бухты Раковой. Самостоятельно добраться до берега псы не могли — льдину отнесло на значительное расстояние.