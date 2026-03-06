Прокуратура помогла донской пенсионерке вернуть деньги, украденные мошенниками

Пенсионерке позвонил неизвестный и представился специалистом портала «Госуслуги». Затем под предлогом защиты сбережений он убедил ее перевести личные накопления на якобы «безопасный счет». В результате женщина лишилась 500 тысяч рублей. По данному факту правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело.