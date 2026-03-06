Прокуратура помогла донской пенсионерке вернуть деньги, украденные мошенниками

Красносулинская городская прокуратура провела проверку по факту мошенничества в отношении местной жительницы. Об этом сообщили в телеграм-канале донской прокуратуры.
Пенсионерке позвонил неизвестный и представился специалистом портала «Госуслуги». Затем под предлогом защиты сбережений он убедил ее перевести личные накопления на якобы «безопасный счет». В результате женщина лишилась 500 тысяч рублей. По данному факту правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело.
Вскоре прокуратура установила получателя денежных средств. После чего надзорное ведомство обратилось в суд с исковым заявлением о взыскании суммы неосновательного обогащения. Суд требования прокурора удовлетворил в полном объеме.
Подпишись на нас в МАХ и Telegram!