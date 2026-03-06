КСИР: Удар по месту дислокации военных США в Бахрейне привел к большим потерям

Удар по месту расположения американских военных в Бахрейне привел к большому числу погибших и раненых. Об этом заявил центральный штаб иранского военного командования «Хатам аль-Анбия». Его цитирует гостелерадио Ирана.
«Атака на место дислокации американских военных в Бахрейне привела к большому числу погибших и раненых», — говорится в сообщении.
Как писал сайт KP.RU, как минимум 100 американских морских пехотинцев были убиты во время атаки на Дубай в ОАЭ. На военной базе США в Дубае в момент удара находилось порядка 160 морпехов. Удары наносились при помощи беспилотников.
Ранее капитан I ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что власти США будут стремиться занижать свои потери в конфликте с Ираном. Причина в том, что сообщения об убитых американцах всколыхнут страну, политические потрясения в Вашингтоне негативно отразятся на рейтинге президента Дональда Трампа.