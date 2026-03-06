Ричмонд
«Аспирин, сахар и водка только вредят»: назван метод, который поможет сохранить букет свежим

Флорист Колядная: обычный сахар и водка могут убить ваш букет за часы.

Источник: Комсомольская правда

Накануне 8 марта россиянкам рассказали, как продлить жизнь подаренным букетам и сохранить их свежесть. Флорист Виктория Колядная объяснила, что многие «народные средства» для цветов не работают. Об этом пишет aif.ru.

«На самом деле все эти народные средства — аспирин, сахар, водка, уксус — это опасные заблуждения. Они не просто бесполезны, а зачастую губительны для срезанных цветов», — предупредила Колядная.

Она пояснила, что сахар превращается в питательную среду для бактерий, а химические добавки могут повредить стебли и вызвать завядание цветов за считанные часы. Чтобы букет дольше радовал глаз, важно соблюдать два правила: чистота и антисептик.

Профессионалы используют специальные препараты, а в домашних условиях безопасно добавлять в воду столовую ложку жидкой «Белизны» на литр воды. Также флорист посоветовала каждый день менять воду, мыть вазу и обновлять срез стеблей.

Ранее врач Ульяна Махова рассказала, какие цветы можно дарить аллергикам на 8 Марта. Самым безопасным подарком для людей с повышенной чувствительностью к пыльце являются кактусы.