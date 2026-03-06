Ричмонд
Оправдывавший подрыв Владлена Татарского воронежец не дожил до приговора

Подсудимый во время рассмотрения дела находился дома.

49-летний житель Воронежской области, в отношении которого завели дело за оправдание терроризма, не дожил до приговора. Об этом 5 марта сообщил 2-й Западный окружной военный суд. И из-за смерти уголовное дело автоматически прекратили.

Мужчине предстояло отвечать по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ. Дело в том, что он оправдывал теракт в соцсети под постом о подрыве блогера-военкора Владлена Татарского.

Во время рассмотрения дела злоумышленник находился под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. После смерти с его банковских счетов сняли арест.

Напомним, Татарский погиб 2 апреля 2023 года во время встречи с читателями. Из-за взорвавшегося бюста, внутри которого находилось вмонтированное устройство, пострадало 42 человека.