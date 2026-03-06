Минцифры Башкирии: оборудование за 92 млн рублей работает в штатном режиме

Министерство цифрового развития Башкирии опровергло информацию, появившуюся в ряде Telegram-каналов, о неисправности оборудования, закупленного для Республиканского центра обработки данных. Системы хранения данных приобрели в сентябре 2023 года у компании «Технопрогресс» за 92,2 миллиона рублей. С декабря того же года оборудование передано Центру информационно-коммуникационных технологий и используется в штатном режиме, сообщили в пресс-службе ведомства «Ъ-Уфа».
В министерстве пояснили, что одно устройство действительно потребовало замены, но это произошло в рамках гарантийных обязательств — поставщик заменил его на аналогичное на время замены контроллера. В остальном техника работает без сбоев. Информацию о неисправном и неиспользуемом оборудовании в ведомстве назвали не соответствующей действительности.
