Первого полученного в РФ методом ЭКО жеребенка назвали Эконика

Биотехнологи были крайне обеспокоены исходом этой уникальной процедуры. К моменту ожидаемых родов погода выдалась крайне суровой: морозы достигали 30 градусов. Добавляло волнения и то, что суррогатная мать молодая и первородящая. Однако тревоги оказались напрасными — кобыла в срок благополучно ожеребила крепкую кобылку. Ее назвали Эконикой, продолжая традицию, начатую Крионикой — первым в России жеребенком, полученным во ВНИИ коневодства в 2012 году от пересадки заморожено-оттаянного эмбриона.