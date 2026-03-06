Первого полученного в РФ методом ЭКО жеребенка назвали Эконика

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Ученые Всероссийского научно-исследовательского института коневодства им. академика В. В. Калашникова впервые в России успешно пересадили созданный в пробирке эмбрион кобыле, после чего на свет появилась здоровая кобылка Эконика. Технология позволит повысить эффективность воспроизводства ценных лошадей, сообщила пресс-служба Минобрнауки России.
«9 февраля 2026 года был рожден здоровый жеребенок. Этот научный успех имеет особую ценность, поскольку на лошадях пересадка эмбрионов в нашей стране не применялась. Первый в мире жеребенок, полученный методом экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), был зарегистрирован в 2022 году в США», — говорится в сообщении.
Биотехнологи были крайне обеспокоены исходом этой уникальной процедуры. К моменту ожидаемых родов погода выдалась крайне суровой: морозы достигали 30 градусов. Добавляло волнения и то, что суррогатная мать молодая и первородящая. Однако тревоги оказались напрасными — кобыла в срок благополучно ожеребила крепкую кобылку. Ее назвали Эконикой, продолжая традицию, начатую Крионикой — первым в России жеребенком, полученным во ВНИИ коневодства в 2012 году от пересадки заморожено-оттаянного эмбриона.
«Полученный результат открывает огромные перспективы для отечественного коневодства, позволяя использовать генетический потенциал для размножения племенных животных, ускорять селекционный процесс и создавать современные конкурентоспособные отечественные породы лошадей», — отметили в Минобрнауки.
Учеными была проведена масштабная подготовительная работа: созданы ключевые методы, подготовлена оснащенная передовым оборудованием новая лаборатория. Проект реализован благодаря гранту Российского научного фонда, а также государственной финансовой поддержке Минобрнауки России в рамках нацпроекта «Наука и университеты».