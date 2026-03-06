В Дагестане одновременно произошли два землетрясения

В Дагестане зафиксировали два землетрясения одновременно: одно произошло в Унцукульском районе, а другое — в Хасавюртовском. По информации от пресс-службы ГУ МЧС по республике, жертв и разрушений нет.
По данным дагестанской геофизической службы РАН, первое землетрясение магнитудой 2,8 случилось в 16:44 по московскому времени в Унцукульском районе на глубине 13 километров. Второе землетрясение магнитудой 4,7 произошло в тот же день и час в Хасавюртовском районе, его эпицентр находился на глубине 79 километров.
В пресс-службе МЧС уточнили, что в результате этих землетрясений никто не пострадал, а инфраструктура осталась неповреждённой.
«Все объекты социальной и культурной сферы работают в штатном режиме. На поверхности толчки не ощущались, в оперативно-дежурные службы и единую дежурно-диспетчерскую службу сообщений от жителей не поступало», — отметили в пресс-службе.
