В Дагестане одновременно произошли два землетрясения

По данным дагестанской геофизической службы РАН, первое землетрясение магнитудой 2,8 случилось в 16:44 по московскому времени в Унцукульском районе на глубине 13 километров. Второе землетрясение магнитудой 4,7 произошло в тот же день и час в Хасавюртовском районе, его эпицентр находился на глубине 79 километров.