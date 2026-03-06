Японская компания-автопроизводитель Toyota зарегистрировала в Роспатенте бренд Avensis. Об этом в пятницу, 6 марта, сообщили эксперты сервиса проверки контрагентов Rusprofile.
Права закрепляются за организацией до марта 2035 года. Действие товарного знака распространяется на автомобили и запчасти.
Toyota выпускала автомобили моделей Avensis c 1997 по 2018 годы. За этот период было представлено три поколения.
На российском рынке компания представлена как ООО «Тойота Мотор». С 2021 года выручка организации сократилась в 47 раз — с 332 миллиардов рублей до 7,2 миллиарда рублей, передает Lenta.ru.
Глава компании E. N. Cars по импорту автомобилей Евгений Забелин считает, что с 1 апреля цена популярных китайских машин, приходящих по параллельному импорту, увеличится на 20−40 процентов.
12 февраля СМИ сообщили, что десятки китайских автомобильных брендов, включая Dongfeng, Jetta, Bestune, Wey и Rox рассматривают возможность ухода с рынка в связи с усилением конкуренции.
Россияне, чтобы сэкономить, начали массово ездить за новыми «Ладами» в Тольятти — туда, где эти автомобили производят. «Вечерняя Москва» пообщалась с экспертами и выяснила, так ли это.