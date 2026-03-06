Ричмонд
Еще одна группа отменила концерт в Волгограде из-за аварии в «Экспоцентре»

Артисты коллектива «Кипелов» объявили о переносе своего выступления на 2 июня.

В областном центре отменено еще одно выступление известных артистов из-за аварии на площадке «Экспоцентра». О неполадках сообщили артисты коллектива «Кипелов».

Как пояснили музыканты в социальных сетях, во время технической репетиции их выступления произошли неполадки, устранить которые быстро не получилось. В связи с этим, выступление 5 марта было отменено, но уже принято решение о том, что концерт состоится 2 июня. При этом все билеты, купленные волгоградцами, остаются действительными.

Ранее об отмене выступлений 6 и 7 марта в Волгограде объявил и Сергей Лазарев. Его коллективу не удалось найти другую площадку, которая бы вместила всех зрителей, купивших билеты. Его команда перенесла выступления на 7 и 8 ноября соответственно. Оплаченные билеты также остаются действительными на новые даты.