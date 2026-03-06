Еще одна группа отменила концерт в Волгограде из-за аварии в «Экспоцентре»

Как пояснили музыканты в социальных сетях, во время технической репетиции их выступления произошли неполадки, устранить которые быстро не получилось. В связи с этим, выступление 5 марта было отменено, но уже принято решение о том, что концерт состоится 2 июня. При этом все билеты, купленные волгоградцами, остаются действительными.