Toyota после ухода из России зарегистрировала бренд Avensis

Toyota прекратила производство автомобилей в России в 2022 году. Несмотря на это, на российском рынке продолжает работать компания «Тойота Мотор». За последние годы финансовые показатели организации значительно снизились. С 2021 года выручка сократилась с 332 млрд рублей до 7,2 млрд.