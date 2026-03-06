Ричмонд
Полсотни преданных китов внезапно выбросились на берег Шотландии: в чем причина

Independent: 55 китов выбросились на берег в Шотландии из-за сложных родов самки.

Источник: Комсомольская правда

В Шотландии 55 китов выбросились на берег у острова Льюис. Инцидент произошел еще в июле 2023 года, однако итоги расследования экспертов появились только сейчас. Об этом сообщает издание Independent.

«Группа китов-пилотов, вероятно, последовала за самкой на мелководье у острова Льюис, когда она находилась в бедственном положении», — говорится в сообщении.

Согласно итогам расследования экспертов из Морского управления правительства Шотландии, инцидент произошел из-за трудных родов у одной из самок, за которой на мелководье последовали и другие преданные ей киты. У особей не было выявлено каких-либо заболеваний или инфекций.

Из 55 китов спасателям удалось спасти лишь одного, в то время как другие либо погибли из-за обстоятельств, либо были усыплены из-за невозможности вернуть их в воду.

Ранее KP.RU сообщал, что в Дании четыре кашалота выбросились на берег у острова Фане. На месте проводилась спасательная операция.