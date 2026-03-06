«Раздвоение» счетов: В квитанциях за газ за февраль будут указаны две суммы — до и после изменения тарифов — жители Молдовы сомневаются, что посчитают справедливо

Для корректного распределения потребления между двумя тарифными периодами компания «Энергоком» потребовала от всех операторов распределительных систем снимать показания счетчиков на обслуживаемых ими территориях и оперативно передавать данные поставщику. Значения, предоставленные операторами распределительных систем, будут использоваться в процессе расчета и выставления счетов.