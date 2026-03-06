«Раздвоение» счетов: В квитанциях за газ за февраль будут указаны две суммы — до и после изменения тарифов — жители Молдовы сомневаются, что посчитают справедливо

В квитанциях за газ за февраль 2026 будут указаны две суммы.
Об этом сообщает компания «Энергоком».
Одна сумма — за первые три дня февраля, рассчитанные по старым тарифам, газ за остальной период февраля — по новым тарифам.
С 4 февраля 2026 года для бытовых потребителей тариф составляет 14,42 лея (включая НДС).
Однако первые 3 дня месяца будут выставлены счета по старому тарифу, 16,74 лея (включая НДС).
Таким образом, в счетах будут указаны две разные величины, оплачиваемые по разным тарифам.
Для корректного распределения потребления между двумя тарифными периодами компания «Энергоком» потребовала от всех операторов распределительных систем снимать показания счетчиков на обслуживаемых ими территориях и оперативно передавать данные поставщику. Значения, предоставленные операторами распределительных систем, будут использоваться в процессе расчета и выставления счетов.
Кроме того, поставщик может определить потребление, соответствующее каждому периоду, на основе показаний счетчиков или, в случае их отсутствия, используя среднесуточное потребление, установленное оператором системы.
То есть, у кого не было сборщиков показателей 4 февраля, показания рассчитают по среднесуточному потреблению, уточняет mirgagauzia.
