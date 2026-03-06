Росводресурсы изменили работу водохранилищ Волги и Камы из-за притока воды

Сегодня, 6 марта, Росводресурсы из-за ожидаемого притока воды в марте скорректировали режим работы водохранилищ Волжско-Камского каскада, в число которых входит Волгоградское водохранилище. Однако режим работы Волгоградского гидроузла фактически не изменился. Волжская ГЭС с 11 марта до 10 апреля продолжит работу в режиме поддержания уровней воды в верхнем бьефе в пределах отметок 14,5 — 15,0 м без учета сгонно-нагонных ветровых явлений.