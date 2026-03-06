Эксперт Эллиотт рассказала, как подготовиться ко сну

Как указано в материале, согласно исследованию, риск развития диабета II типа снижается, если спать около 7 часов 19 минут 12 секунд в день. По словам Николы Эллиотт, добиться такой продолжительности сна можно, если начать готовиться к отдыху за три часа до него. В это время следует перестать употреблять еду.