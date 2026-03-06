Эксперт Эллиотт рассказала, как подготовиться ко сну

Эксперт по здоровому образу жизни Никола Эллиотт рассказала, что достичь оптимальной продолжительности сна можно, если начать готовиться к отдыху за несколько часов до него, пишет Metro.
Как указано в материале, согласно исследованию, риск развития диабета II типа снижается, если спать около 7 часов 19 минут 12 секунд в день. По словам Николы Эллиотт, добиться такой продолжительности сна можно, если начать готовиться к отдыху за три часа до него. В это время следует перестать употреблять еду.
Эксперт добавила, что за два часа до сна стоит прекратить выполнять работу и физические упражнения, а за час — приглушить свет в комнате и перестать смотреть в экраны гаджетов.
«Эти шаги помогут стабилизировать уровень сахара в крови перед сном, не будет эндорфинов от физических упражнений, которые повышают активность мозга, и свет от экранов не будет сигнализировать организму, что следует бодроствовать», — говорится в материале.
Ранее специалисты по долголетию заявили, что не только количество сна, но и стабильность режима сна влияет на продолжительность жизни.