Синоптик рассказала, в каких регионах в эти выходные будет минус 33

«Неблагоприятная погода будет в республике Коми, Ненецком автономный округе и Пермском крае в эти выходные ожидается до минус 33 градусов. Морозы ослабнут только к началу следующей недели. На юге Приволжья к понедельнику похолодает до минус 25, но вскоре вернется к норме: ночью до минус 15, днем до минус семи, а к середине недели потеплеет до 17 градусов благодаря атлантическому теплу», — уточнил эксперт.