Синоптик рассказала, в каких регионах в эти выходные будет минус 33

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. В Коми, Ненецком автономном округе, а также Пермском крае температура опустится ниже минус 33 градусов в ближайшие выходные, сообщила РИА Новости ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.
«Неблагоприятная погода будет в республике Коми, Ненецком автономный округе и Пермском крае в эти выходные ожидается до минус 33 градусов. Морозы ослабнут только к началу следующей недели. На юге Приволжья к понедельнику похолодает до минус 25, но вскоре вернется к норме: ночью до минус 15, днем до минус семи, а к середине недели потеплеет до 17 градусов благодаря атлантическому теплу», — уточнил эксперт.
По словам специалиста, суровая погода будет все выходные и на юге европейской территории страны, а именно в Краснодарском крае, на северном Кавказе, включая и район Сочи. Сильный снег ожидается в Мурманской и Архангельской областях и на востоке Вологодской области, где прогнозируются метели и ветер до 20 метров в секунду.