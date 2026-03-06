Ричмонд
Первый жеребенок, полученный методом ЭКО, родился в России

В России родился первый в стране полученный методом ЭКО жеребенок.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Первый в России жеребенок, полученный методом ЭКО, родился в Институте коневодства, животное назвали Эконикой, сообщили РИА Новости в Минобрнауки РФ.

«Коллектив ученых ФГБНУ “ВНИИ коневодства имени академика В. В. Калашникова” совершил прорыв в репродуктивной биотехнологии лошадей, успешно пересадив созданный in vitro эмбрион кобыле-реципиенту, был рожден здоровый жеребенок, которую назвали Эконикой», — говорится в сообщении.

В Минобрнауки уточнили, что исследователи взяли ооциты кобылы-донора методом OPU (трансвагинальной аспирации фолликулов), а затем оплодотворили сформировавшиеся и созревшие в течение 36 часов in vitro яйцеклетки спермой жеребца-донора. В течение восьми дней эмбрион развивался в специальных условиях инкубатора и на девятый день был пересажен кобыле-реципиенту.

«Этот научный успех имеет особую ценность, поскольку на лошадях пересадка эмбрионов в нашей стране не применялась. Полученный результат открывает огромные перспективы для отечественного коневодства, позволяя использовать генетический потенциал для размножения племенных животных, ускорять селекционный процесс и создавать современные конкурентоспособные отечественные породы лошадей», — уточнили в министерстве.

Проект реализован в рамках гранта Российского научного фонда, а также благодаря государственной финансовой поддержке Минобрнауки России в рамках нацпроекта «Наука и университеты».