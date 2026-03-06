Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове под колеса автомобиля попал восьмилетний ребенок

Полиция устанавливает обстоятельства наезда на восьмилетнего пешехода на улице Металлургической.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове 6 марта произошло ДТП с участием школьника. Авария случилась в 15:50 в районе дома № 112/64 на улице Металлургической. Об этом сообщили в донской Госавтоинспекции.

56-летняя водитель, управлявшая автомобилем «Ниссан Жук», наехала на пешехода. По предварительной информации, ребенок перебегал проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля.

В результате происшествия травмы получил восьмилетний пешеход.

В донской Госавтоинспекции напомнили водителям о необходимости соблюдать скоростной режим и проявлять особую осторожность вблизи жилых зон, пешеходных переходов и мест возможного появления детей.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!