В Ростове под колеса автомобиля попал восьмилетний ребенок

В Ростове 6 марта произошло ДТП с участием школьника. Авария случилась в 15:50 в районе дома № 112/64 на улице Металлургической. Об этом сообщили в донской Госавтоинспекции.
56-летняя водитель, управлявшая автомобилем «Ниссан Жук», наехала на пешехода. По предварительной информации, ребенок перебегал проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля.
В результате происшествия травмы получил восьмилетний пешеход.
В донской Госавтоинспекции напомнили водителям о необходимости соблюдать скоростной режим и проявлять особую осторожность вблизи жилых зон, пешеходных переходов и мест возможного появления детей.
