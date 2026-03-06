РФС объявил даты следующих матчей Кубка России

17 марта в 19:30 по московскому времени на поле выйдут «Краснодар» и столичный ЦСКА. Встреча пройдёт в южной столице, куда армейцы отправятся, имея преимущество после домашней игры, завершившейся со счётом 3:1 в их пользу.
Ранее сообщалось, что ФИФА рассматривает возможность переноса матчей чемпионата мира по футболу из Мексики из-за вспышки насилия после убийства влиятельного наркобарона. Это станет крайней мерой — только при серьёзных опасениях служб безопасности и коммерческих партнёров. Под угрозой как мартовские стыковые игры, так и встречи финальной части турнира, однако десятки тысяч болельщиков уже купили билеты и забронировали отели, и в случае переноса ФИФА придётся возмещать им убытки.
