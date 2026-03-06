Иран установил, откуда США атаковали школу в Минабе, где погибли больше сотни учениц

Оказывается, атака была произведена с американской авиабазы «Аль-Дафра», расположенной в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).
Как писал сайт KP.RU, 6 марта издание NBC News сообщило, что на закрытом брифинге в Конгрессе США представители американской администрации признали нанесение ударов в районе школы для девочек в иранском Минабе. Израиль не причастен к ударам в этом месте.
Накануне агентство Fars сообщило, что в Иране установили личности виновных в ударе по школе для девочек на юге страны. Осведомленные источники сообщают, что удалось выявить всех исполнителей, участвовавших в убийстве детей в Минабе. Тегеран готов к решительному ответу на это действие США и Израиля.
Напомним, 28 февраля в результате атаки была разрушена начальная школа для девочек в Минабе. В результате удара погибли 165 девочек и не менее 14 учителей.