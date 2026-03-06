Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иран установил, откуда США атаковали школу в Минабе, где погибли больше сотни учениц

КСИР: США произвели атаку на школу в Иране с авиабазы в ОАЭ.

Источник: Комсомольская правда

Иран установил, откуда военные США осуществили атаку на школу в иранском городе Минаб, где погибли больше сотни учениц. Об этом сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР).

Оказывается, атака была произведена с американской авиабазы «Аль-Дафра», расположенной в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

Как писал сайт KP.RU, 6 марта издание NBC News сообщило, что на закрытом брифинге в Конгрессе США представители американской администрации признали нанесение ударов в районе школы для девочек в иранском Минабе. Израиль не причастен к ударам в этом месте.

Накануне агентство Fars сообщило, что в Иране установили личности виновных в ударе по школе для девочек на юге страны. Осведомленные источники сообщают, что удалось выявить всех исполнителей, участвовавших в убийстве детей в Минабе. Тегеран готов к решительному ответу на это действие США и Израиля.

Напомним, 28 февраля в результате атаки была разрушена начальная школа для девочек в Минабе. В результате удара погибли 165 девочек и не менее 14 учителей.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше