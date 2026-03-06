Иран установил, откуда США атаковали школу в Минабе, где погибли больше сотни учениц

Накануне агентство Fars сообщило, что в Иране установили личности виновных в ударе по школе для девочек на юге страны. Осведомленные источники сообщают, что удалось выявить всех исполнителей, участвовавших в убийстве детей в Минабе. Тегеран готов к решительному ответу на это действие США и Израиля.