В ГД предложили ввести новые ограничения для злостных неплательщиков алиментов

В Госдуму на рассмотрение внесли законопроект, предусматривающий новые ограничения для злостных неплательщиков алиментов. Авторами инициативы стали депутаты ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким.

Источник: Life.ru

Документ предлагает запретить таким гражданам регистрировать автомобили и недвижимость. Также им могут отказать в открытии банковских счетов и проведении финансовых операций.

«Предлагается установить следующие ограничительные меры: запрет на государственную регистрацию транспортных средств, самоходных машин и других видов техники; ограничение государственной регистрации прав на недвижимое имущество; отказ в открытии банковского счета и осуществлении иных банковских операций», — указано в пояснительной записке законопроекта.

Предполагается, что ограничения будут автоматически сняты после исключения человека из реестра. По словам Слуцкого, инициатива должна сделать реестр должников не формальным списком, а реальным механизмом, который будет стимулировать выплату долгов перед детьми.

Ранее Life.ru писал, что алименты на совершеннолетних детей, даже если они учатся на очном отделении, не выплачиваются. При этом есть исключения — инвалидность или добровольное согласие родителей.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

