Олимпийцы и паралимпийцы из РФ получат смартфоны после возвращения с Игр

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев выступил с заявлением, что российские участники Олимпийских и Паралимпийских игр в Италии получат в подарок смартфоны после возвращения на родину.
«Мы уже вместе с ОКР проговариваем, как будем это делать для наших олимпийцев. Когда они все вернутся, мы их соберем и торжественно отметим лучшими смартфонами, которые есть на сегодняшний день. То же самое сделаем и с паралимпийцами», — приводит слова Свищева Sport24.
Напомним, организаторы Олимпиады‑2026 анонсировали предоставление эксклюзивных смартфонов от Samsung (официального спонсора МОК) всем атлетам. Однако российские спортсмены, участвовавшие в Олимпийских и Паралимпийских играх, не были включены в программу выдачи устройств.