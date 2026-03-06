Ричмонд
Олимпийцы и паралимпийцы из РФ получат смартфоны после возвращения с Игр

Дмитрий Свищев заявил, что российские участники Олимпийских и Паралимпийских игр в Италии получат в подарок смартфоны после возвращения на родину.

Источник: Аргументы и факты

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев выступил с заявлением, что российские участники Олимпийских и Паралимпийских игр в Италии получат в подарок смартфоны после возвращения на родину.

«Мы уже вместе с ОКР проговариваем, как будем это делать для наших олимпийцев. Когда они все вернутся, мы их соберем и торжественно отметим лучшими смартфонами, которые есть на сегодняшний день. То же самое сделаем и с паралимпийцами», — приводит слова Свищева Sport24.

Напомним, организаторы Олимпиады‑2026 анонсировали предоставление эксклюзивных смартфонов от Samsung (официального спонсора МОК) всем атлетам. Однако российские спортсмены, участвовавшие в Олимпийских и Паралимпийских играх, не были включены в программу выдачи устройств.