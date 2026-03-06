«Наши ребята в отличной форме»: В России запустили флешмоб в поддержку паралимпийцев на Играх-2026 в Италии

Российские паралимпийские спортсмены выступают в Италии — и им нужна поддержка соотечественников. Атлеты сильны и уверены в себе, однако всегда приятно получить несколько теплых слов, особенно с родины, чтобы знать, что в тебя верят и тебя поддерживают. По этому поводу региональная общественная организация «ЖИТЬ» запустила по всей стране флешмоб #Вотличнойформе.