«Наши ребята в отличной форме»: В России запустили флешмоб в поддержку паралимпийцев на Играх-2026 в Италии

Российские паралимпийские спортсмены выступают в Италии — и им нужна поддержка соотечественников. Атлеты сильны и уверены в себе, однако всегда приятно получить несколько теплых слов, особенно с родины, чтобы знать, что в тебя верят и тебя поддерживают. По этому поводу региональная общественная организация «ЖИТЬ» запустила по всей стране флешмоб #Вотличнойформе.
«Наши ребята в отличной форме, поэтому они обязательно добьются успехов!» — заявила главный тренер сборной России по синхронному плаванию Светлана Ромашина в видео, посвященном нашим паралимпийцам.
Ромашова записала трогательный ролик, напоминающий спортсменам о доме и родной стране, и им вдохновился медиапроект «ЖИТЬ», как раз и запустивший флешмоб. Суть очень простая — нужно записать короткое (или не очень) видео с теплыми словами поддержки в адрес наших спортсменов, выступающих в Италии, и опубликовать его под хештегом #Вотличнойформе.
Ранее KP.RU сообщил, что Ромашова предрекла нашим паралимпийцам успех в Италии, так как они в прекрасной форме, и за ними целая великая страна.