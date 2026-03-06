Ричмонд
В Башкирии ребенок, которого искали с 6 марта, вернулся домой живым

Поиски мальчика в черной куртке завершены.

Источник: Комсомольская правда

В городе Октябрьский завершились поиски 10-летнего школьника. Ребенок пропал 6 марта и был найден живым к концу дн. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

В день исчезновения мальчик был одет в черную куртку с капюшоном, темно-синие брюки в клетку, черные полуботинки и черную шапку. Причины, по которым ребенок ушел из дома, не разглашаются.

