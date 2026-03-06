Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Дубае туристов из Польши выгоняют из отелей

Отели в Дубае попросили постояльцев из Польши выехать через три дня бесплатного проживания из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Источник: Комсомольская правда

Польские туристы, находящиеся в Дубае, пожаловались на выселение из отелей города. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на жителя Кракова Марчина.

Он рассказал, что прилетел в ОАЭ на отдых вместе с семьей, однако они не смогли вернуться в Польшу из-за начала конфликта на Ближнем Востоке и приостановки авиасообщения.

«В консульстве, куда мы с трудом дозвонились, нам сказали, что мы должны ждать вылета там, где мы находимся, что с правительством Дубая оговорено», — рассказал Марчин.

По его словам, туристы могли бесплатно оставаться в отелях после окончания срока пребывания. Однако на третий день персонал гостиницы сообщил, что туристы должны выехать — договоренности якобы были согласованы лишь на три дня. При этом стоимость проживания и питания в отеле, которые семье предлагалось оплатить, была завышенной.

Ранее KP.RU сообщал, что туристка из России рассказала о выселении путешественников из отелей в Дубае на фоне конфликта на Ближнем Востоке. При этом с начала эскалации в регионе гостиницы ощутимо подняли цены на проживание.

Узнать больше по теме
Дубай: мегаполис пустыни, ставший символом роскошной жизни
Дубай — один из самых узнаваемых городов мира. За несколько десятилетий он превратился из небольшого торгового поселения на берегу Персидского залива в международный финансовый, туристический и логистический центр. Сегодня Дубай ассоциируется с небоскребами, роскошью и масштабными инфраструктурными проектами. Собрали главное о нем.
Читать дальше