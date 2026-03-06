В Дубае туристов из Польши выгоняют из отелей

Польские туристы, находящиеся в Дубае, пожаловались на выселение из отелей города. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на жителя Кракова Марчина.
Он рассказал, что прилетел в ОАЭ на отдых вместе с семьей, однако они не смогли вернуться в Польшу из-за начала конфликта на Ближнем Востоке и приостановки авиасообщения.
«В консульстве, куда мы с трудом дозвонились, нам сказали, что мы должны ждать вылета там, где мы находимся, что с правительством Дубая оговорено», — рассказал Марчин.
По его словам, туристы могли бесплатно оставаться в отелях после окончания срока пребывания. Однако на третий день персонал гостиницы сообщил, что туристы должны выехать — договоренности якобы были согласованы лишь на три дня. При этом стоимость проживания и питания в отеле, которые семье предлагалось оплатить, была завышенной.
Ранее KP.RU сообщал, что туристка из России рассказала о выселении путешественников из отелей в Дубае на фоне конфликта на Ближнем Востоке. При этом с начала эскалации в регионе гостиницы ощутимо подняли цены на проживание.