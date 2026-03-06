Девушка жаловалась в полицию на бывшего мужа, но ее мольбы проигнорировали: вскоре ее нашли жестоко убитой

Сестра Келли рассказала в суде, что 11 апреля, за девять дней до убийства, Келли вместе с ней обратилась в полицейский участок с заявлением о домашнем насилии. Однако сотрудник полиции посоветовал ей успокоиться и дать Брайану время. Расстроенная Келли вернулась к машине, поделилась произошедшим с сестрой и позвонила другим людям, чтобы рассказать о случившемся.