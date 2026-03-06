Ричмонд
Девушка жаловалась в полицию на бывшего мужа, но ее мольбы проигнорировали: вскоре ее нашли жестоко убитой

В Австралии полиция проигнорировала заявление девушки, которую позже сожгли.

Источник: Комсомольская правда

В Австралии полиция отказалась зарегистрировать заявление от девушки, которая всерьез опасалась за свою жизнь. Позже ее тело было найдено со следами многочисленных увечий, сожженное бывшим мужем. Об этом сообщает издание news.com.au.

В апреле 2021 года в Голд-Косте бывший муж Келли Уилкинсон, Брайан Эрл Джонстон, совершил жестокое преступление. Он нанес Келли множественные ножевые ранения, облил бензином, что привело к её смерти от тяжелых ожогов.

Бывший морской пехотинец США Джонстон признал свою вину и был приговорен к пожизненному заключению. Теперь власти начали расследование в отношении полицейских, которые не приняли меры для предотвращения трагедии.

Сестра Келли рассказала в суде, что 11 апреля, за девять дней до убийства, Келли вместе с ней обратилась в полицейский участок с заявлением о домашнем насилии. Однако сотрудник полиции посоветовал ей успокоиться и дать Брайану время. Расстроенная Келли вернулась к машине, поделилась произошедшим с сестрой и позвонила другим людям, чтобы рассказать о случившемся.

Адвокат семьи, Митч Ролингс, заявил, что это была уже третья упущенная возможность для полиции помочь Келли. В результате двое полицейских были привлечены к ответственности за ненадлежащее обращение с жалобами. Среди них старший детектив, который, несмотря на обвинения Брайана Джонстона в изнасиловании, отпустил его под залог.

Ранее KP.RU сообщил, что когда в США было совершено покушение на тогда еще кандидата в президенты Дональда Трампа — полиция игнорировала сообщения о мужчине с винтовкой.

