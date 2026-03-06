Ричмонд
Цена нефти марки Brent на ICE достигла $93 за баррель впервые с 1 августа 2022 года

Майские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE преодолели отметку в 93 доллара за баррель. Об этом говорят данные торгов.

Источник: Life.ru

К 19:53 по московскому времени цена выросла на 7,87%, достигнув 92,13 доллара. Уже через некоторое время рост ускорился до 9,3%, а стоимость барреля поднялась до 93,38 доллара. Это максимум с 1 августа 2022 года.

Американская марка WTI также подорожала. Апрельские фьючерсы взлетели на 11,28% — до 90,15 доллара за баррель. Так высоко они не поднимались с октября 2023 года.

Ранее сообщалось, что фьючерсы на серебро с поставкой в марте резко подорожали на фоне военной операции Израиля и США против Ирана. В ходе торгов цена драгметалла впервые с 30 января превысила 96 долларов за тройскую унцию.

Больше аналитики о ценах, нефти, валюте и бизнесе — в разделе «Экономика» на Life.ru.

