Стоимость проезда по МСД будет проиндексирована с 14 марта

В канале MAX Департамента транспорта сообщили о корректировке тарифов на Московском скоростном диаметре (МСД). С 14 марта 2026 года стоимость проезда по участку магистрали в будние дни будет проиндексирована на 2 рубля. Это позволит продолжать делать поездку по МСД прогнозируемой, быстрой и предсказуемой по времени.
Нововведения коснутся только критически загруженных периодов: с 07:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00. В это время стоимость проезда составит 15 рублей за участок. В остальные 70% времени суток в рабочие дни, а также в выходные и праздничные дни движение по диаметру останется бесплатным.
В публикации подчеркивают, что система оплаты построена максимально комфортно для водителей: плата взимается, только если автомобиль въехал и покинул участок в платное время. Например, проезд по участку бесплатный, если автомобиль заехал на него в 6:55, а выехал в 7:30 или заехал на участок в 10:55, а выехал в 11:30.
Стоимость транзитного проезда (950 рублей) сохраняется на прежнем уровне. Традиционные льготы также остаются в силе: проезд бесплатен для машин оперативных служб, почты, коммунальной техники, городского транспорта, школьных автобусов и такси с московской лицензией.
Оплатить проезд можно в течение 5 дней. Система суммирует все поездки за сутки и выставляет единый счет. Эксперты рекомендуют пользоваться только официальными каналами: сайтом msd.mos.ru, приложением «Парковки России», порталом Госуслуг, а также картографическими сервисами («Яндекс Карты», 2ГИС) и приложениями банков.
Московский скоростной диаметр (МСД) является самым длинным скоростным диаметром в России, его протяженность составляет 68 км. Он соединяет 10 основных выездных магистралей и связывает районы Москвы с Подмосковьем. На протяжении диаметра расположены удобные транспортные развязки, которые способствуют разгрузке Садового кольца, ТТК и МКАД, а также улучшают транспортную доступность для 48 районов города, где проживает свыше 4,5 миллиона москвичей.