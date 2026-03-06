Британские эксперты назвали шесть симптомов смертельного сепсиса

Опасное для жизни состояние — сепсис — сложно диагностировать на ранних стадиях, так как оно может маскироваться под довольно распространенные болезни — грипп, пищевое отравление или воспаление легких. Национальная служба здравоохранения Великобритании и организация UK Sepsis Trust назвали шесть симптомов, совокупность которых может говорить о сепсисе, пишет Daily Mail.
Отмечается, что сепсис требует немедленной медицинской помощи, так как риск смерти возрастает примерно на восемь процентов за каждый час задержки с началом лечения антибиотиками. Если вовремя не принять меры, то может начаться септический шок, который приведет к отказу органов и смерти. Риск того, что инфекция спровоцировать сепсис, выше у младенцев, пожилых людей и тех, у кого ослаблен иммунитет.
Среди симптомов, которые могут в совокупности говорить о сепсисе: невнятная речь или спутанность сознания, сильная дрожь или мышечные боли, отсутствие мочеиспускания в течение суток, сильная одышка, ощущение у пациента, что он вот-вот умрет, пятнистая или обесцвеченная кожа.
Отмечается, что симптомы у младенцев и детей младшего возраста распознать сложнее. Тревожными признаками у детей до пяти лет следует считать частую рвоту, отказ от еды, отсутствие мочеиспускания в течение 12 часов, очень частое дыхание, судороги или конвульсии, пятнистую, синеватую или бледную кожу, сыпь, которая не исчезает при надавливании, вялость, от которой трудно разбудить, необычайно холодную на ощупь кожу.
Ранее сообщалось, что житель британского Хэмпшира Алекс Льюис внезапно лишился всех конечностей, заболев, по его мнению, гриппом. В больнице у него диагностировали заражение стрептококком группы А, который привел к развитию токсического шока и сепсису.