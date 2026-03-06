Британские эксперты назвали шесть симптомов смертельного сепсиса

Отмечается, что сепсис требует немедленной медицинской помощи, так как риск смерти возрастает примерно на восемь процентов за каждый час задержки с началом лечения антибиотиками. Если вовремя не принять меры, то может начаться септический шок, который приведет к отказу органов и смерти. Риск того, что инфекция спровоцировать сепсис, выше у младенцев, пожилых людей и тех, у кого ослаблен иммунитет.