Волгоградская облдума сформулировала 9 вопросов к Бочарову на злобу дня

В том числе у губернатора спросят о том, какие меры в 2025 году были приняты для решения проблем работы общественного транспорта в районах Волгоградской области. А также о мерах регулирования миграционных процессов в регионе, анализе притока мигрантов в целом и по отраслям экономики и о том, как приток мигрантов в 2025 году повлиял на региональный рынок труда.