Экс-генерал СБУ оказался среди инкассаторов, задержанных в Будапеште

Среди инкассаторов, задержанных в Венгрии, оказался экс-генерал Службы безопасности Украины (СБУ) Геннадий Кузнецов. Об этом в пятницу, 6 марта, сообщил украинский журналист Виталий Глагола.

— Именно о нем шла речь в сообщениях венгерских органов, где отмечалось, что среди задержанных инкассаторов есть бывший генерал украинской спецслужбы, который находится на пенсии, — добавил он.

До этого Кузнецов занимал руководящие должности в Антитеррористическом центре при СБУ. Кроме того, задержанный косвенно связан с подразделением «Альфа», передает ТАСС.

Ранее власти Венгрии задержали семь украинских граждан — сотрудников банка. Позже правительство страны опубликовало фотографии груза, который везли украинцы.

По словам украинского государственного «Ощадбанка», его инкассаторы перевозили около 80 миллионов долларов и девять килограммов золота.

Глава Министерства иностранных дел (МИД) страны Петер Сийярто заявил, что Венгрия требует от Киева объяснений в связи с перевозкой украинцами по венгерской территории крупной суммы денег.

