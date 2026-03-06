Экс-генерал СБУ оказался среди инкассаторов, задержанных в Будапеште

Среди инкассаторов, задержанных в Венгрии, оказался экс-генерал Службы безопасности Украины (СБУ) Геннадий Кузнецов. Об этом в пятницу, 6 марта, сообщил украинский журналист Виталий Глагола.
— Именно о нем шла речь в сообщениях венгерских органов, где отмечалось, что среди задержанных инкассаторов есть бывший генерал украинской спецслужбы, который находится на пенсии, — добавил он.
До этого Кузнецов занимал руководящие должности в Антитеррористическом центре при СБУ. Кроме того, задержанный косвенно связан с подразделением «Альфа», передает ТАСС.
Ранее власти Венгрии задержали семь украинских граждан — сотрудников банка. Позже правительство страны опубликовало фотографии груза, который везли украинцы.
По словам украинского государственного «Ощадбанка», его инкассаторы перевозили около 80 миллионов долларов и девять килограммов золота.
Глава Министерства иностранных дел (МИД) страны Петер Сийярто заявил, что Венгрия требует от Киева объяснений в связи с перевозкой украинцами по венгерской территории крупной суммы денег.