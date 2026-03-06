Эксперт Брабечан: вода в тренажерном зале работает лучше протеина

Брабечан отметил, что потеря всего 1−2 процентов массы тела по воде снижает выносливость и концентрацию, а при минусе 3−4 процентов падают сила и появляются головокружение. Ориентир для тренирующихся — 30−40 миллилитров воды на килограмм веса в день, причем кофе и соки в норму не входят. За час-два до тренировки он рекомендовал выпить 300−500 миллилитров, во время занятия делать по несколько глотков каждые 10−15 минут, а после восполнять потерю, ориентируясь на разницу в весе до и после нагрузки.