Эксперт Брабечан: вода в тренажерном зале работает лучше протеина

Тренер Юрий Барабечан посоветовал пить 300−500 мл воды за 1−2 часа до тренировки.

Источник: Аргументы и факты

Вода является самым мощным фактором работоспособности организма, а ее нехватка может привести к перегрузкам сердца, росту температуры и травмам. Об этом «Газете.Ru» заявил тренер-нутрициолог Юрий Брабечан.

По словам специалиста, многие посетители спортзалов уделяют внимание протеинам и добавкам, но забывают о воде, хотя физиология предельно конкретна. При нагрузке организм охлаждается через пот. Если воды недостаточно, температура растет, а усталость наступает раньше. Кровь густеет, сердце работает интенсивнее, доставка кислорода к мышцам падает, а состояние суставов ухудшается, создавая фон для травм.

Брабечан отметил, что потеря всего 1−2 процентов массы тела по воде снижает выносливость и концентрацию, а при минусе 3−4 процентов падают сила и появляются головокружение. Ориентир для тренирующихся — 30−40 миллилитров воды на килограмм веса в день, причем кофе и соки в норму не входят. За час-два до тренировки он рекомендовал выпить 300−500 миллилитров, во время занятия делать по несколько глотков каждые 10−15 минут, а после восполнять потерю, ориентируясь на разницу в весе до и после нагрузки.

Ранее диетолог Антон Поляков рассказал, сколько нужно пить воды при занятиях спортом.