МИД Британии предупредил о возможных терактах на Кипре

Министерство иностранных дел Британии предупредило о возможных терактах на Кипре. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.
«Нельзя исключать террористические атаки на Кипре. Нападения могут носить неизбирательный характер, в том числе в местах, посещаемых иностранными гражданами», — сообщили в МИД Британии.
Удары беспилотниками были нанесены по авиабазам «Акротири» и «Делекия». Персонал объектов и жители близлежащих населенных пунктов были эвакуированы. Также на фоне атаки появились сообщения о срочной эвакуации из аэропорта Пафоса позднее воздушная гавань возобновила работу.
