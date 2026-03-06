Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД Британии предупредил о возможных терактах на Кипре

В Британии не исключили теракты на Кипре после атаки на авиабазу «Акротири».

Источник: Комсомольская правда

Министерство иностранных дел Британии предупредило о возможных терактах на Кипре. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

«Нельзя исключать террористические атаки на Кипре. Нападения могут носить неизбирательный характер, в том числе в местах, посещаемых иностранными гражданами», — сообщили в МИД Британии.

Заявление было сделано на фоне удара Вооруженных сил Ирана по британской базе «Акротири» на Кипре. Ранее KP.RU сообщал, что регион подвергся ударам из-за конфликта Израиля и США с Ираном.

Удары беспилотниками были нанесены по авиабазам «Акротири» и «Делекия». Персонал объектов и жители близлежащих населенных пунктов были эвакуированы. Также на фоне атаки появились сообщения о срочной эвакуации из аэропорта Пафоса позднее воздушная гавань возобновила работу.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше