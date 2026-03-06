Иран предупредил Европу о последствиях вмешательства в конфликт на Ближнем Востоке

Как писал сайт KP.RU, 28 февраля после того, как США и Израиль нанесли первые удары по Ирану в рамках совместной военной операции, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Антониу Кошта в совместном заявлении выразили «серьезную озабоченность» событиями в регионе. В ЕС призвали стороны «проявлять максимальную сдержанность, защищать гражданское население и в полной мере соблюдать международное право». При этом они напомнили, что ЕС ввел масштабные санкции в отношении Тегерана.