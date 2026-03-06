Ричмонд
Иран предупредил Европу о последствиях вмешательства в конфликт на Ближнем Востоке

МИД Ирана призвал Европу не вмешиваться в конфликт с США и Израилем.

Источник: Комсомольская правда

Иран призвал европейские страны не вмешиваться в конфликт на Ближнем Востоке, предупредив, что они могут стать законными целями для Тегерана. Об этом в эфире телеканала France 24 заявил замглавы МИД исламской республики Маджид Тахт-Раванчи.

«Мы уже проинформировали европейцев и всех остальных, что им следует быть осторожными и не ввязываться в эту агрессивную войну против Ирана», — сказал дипломат.

По его словам, если какая-либо страна Европы станет помогать в агрессии США и Израиля против Ирана, то она, безусловно, также станет законной целью для ответных мер Тегерана.

Как писал сайт KP.RU, 28 февраля после того, как США и Израиль нанесли первые удары по Ирану в рамках совместной военной операции, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Антониу Кошта в совместном заявлении выразили «серьезную озабоченность» событиями в регионе. В ЕС призвали стороны «проявлять максимальную сдержанность, защищать гражданское население и в полной мере соблюдать международное право». При этом они напомнили, что ЕС ввел масштабные санкции в отношении Тегерана.

