Трамп: Правительство Кубы скоро падет

Кубинское правительство в скором времени «падет». Об этом в пятницу, 6 марта, заявил президент США Дональд Трамп в беседе с журналисткой Даной Баш из CNN.
— Кстати, Куба скоро падет, это не имеет отношения к делу, но Куба тоже падет, — отметил глава государства.
По его словам, власти острова захотят заключить сделку с Вашингтоном. Тогда президент направит туда государственного секретаря Марко Рубио «и посмотрит, что из этого выйдет».
— У нас много времени, но Куба готова — спустя 50 лет, — цитирует главу Белого дома американский телеканал.
Ранее политолог Малек Дудаков рассказал, когда Вашингтон может начать оказывать давление на остров. Эксперт считает, что Иран заставил Трампа переключить внимание на Ближний Восток.
Президент США уже говорил о том, что Вашингтон сначала решит вопрос с Ираном, а затем займется Кубой. По его словам, «то, что происходит с островом, — поразительно».
Трамп также заявил о желании принимать непосредственное участие в выборе того, кто возглавит Иран после гибели верховного лидера Али Хаменеи.