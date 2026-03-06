В IPC заявили, что участники СВО смогут участвовать в будущих Паралимпиадах

Глава Международного паралимпийского комитета (IPC) Эндрю Парсонс выступил с заявлением, что российские военнослужащие, получившие ранения в ходе СВО, смогут участвовать в будущих Паралимпиадах.
Как отметил Парсонс, после снятия отстранения с России и Белоруссии эти страны будут относиться на равных с другими национальными паралимпийскими комитетами.
«Многие страны набирают спортсменов из числа военнослужащих, поэтому, если Россия поступит так же, она будет не единственной», — сообщил он в интервью Би-би-си.
Президент IPC напомнил исторический контекст возникновения паралимпийского движения, которое зародилось в послевоенный период, в частности, среди раненых военнослужащих.
Напомним, Паралимпийские игры 2026 года пройдут в Италии с 6 по 15 марта. Приглашения на соревнования получили шесть россиян. Они будут выступать с флагом и гимном.