Россиянина унесло течением во время занятия серфингом на Бали, его чудом спасли

На Бали 64-летний российский серфер оказался в критической ситуации: он потерял сознание и 20 часов дрейфовал в открытом океане, прежде чем его заметил местный рыбак. Мужчина был унесен на 40 километров от берега, как сообщает DewataNews.
Происшествие случилось у побережья Нуса-Дуа. Россиянин Юрий отправился заниматься серфингом, когда мощное течение внезапно унесло его в океан. Он изо всех сил пытался доплыть до берега, но в какой-то момент потерял сознание. Его друзья забеспокоились, когда он не вернулся через пару часов, и забили тревогу в полицию и спасателям.
Местный рыбак, вышедший в море в районе пляжа Лебих, заметил вдали серфборд. Он решил забрать его для своего ребенка, но, подойдя ближе, обнаружил истощенного мужчину. Рыбак немедленно позвал на помощь своих товарищей, и вместе они спасли туриста, который провел 20 часов в открытом океане.
При этом местные спасатели прочесали сектор, где пропал Юрий, но так и не обнаружили следов его присутствия. Возможно, мужчину отнесло слишком далеко, где его уже нашел рыбак.
