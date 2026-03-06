Россиянина унесло течением во время занятия серфингом на Бали, его чудом спасли

Происшествие случилось у побережья Нуса-Дуа. Россиянин Юрий отправился заниматься серфингом, когда мощное течение внезапно унесло его в океан. Он изо всех сил пытался доплыть до берега, но в какой-то момент потерял сознание. Его друзья забеспокоились, когда он не вернулся через пару часов, и забили тревогу в полицию и спасателям.