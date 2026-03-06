Ричмонд
Продолжение знаменитой франшизы об убийце в маске: что известно о фильме «Крик-7»

Состоялась премьера хоррора «Крик-7» — продолжения знаменитой франшизы об убийце в маске. Эта часть показала лучший старт в истории серии фильмов. Что известно о картине — в материале «Вечерней Москвы».

Сюжет.

Преследуемая маньяком в прошлых частях Сидни Прескотт пытается начать новую жизнь в небольшом американском городке. Но сбежать от убийцы в маске ей не удается: теперь Призрачное Лицо угрожает убить ее дочь Тэйтум. Сидни пытается остановить волну убийств, понять мотивы Призрачного Лица и раскрыть его личность. Чтобы защитить свою семью, ей вновь придется столкнуться с ужасами прошлого.

В ролях.

Нив Кэмпбелл — Сидни Прескотт;Кортни Кокс — Гэйл Уэзерс, журналистка и подруга Сидни;Изабель Мэй — Тэйтум Эванс, дочь Сидни;Джасмин Савой Браун — Минди Микс-Мартин, племянница Рэнди Микса, пережившая пятую и шестую части фильма;Мэйсон Гудинг — Чед Микс-Мартин, брат-близнец Минди, также переживший пятую и шестую части;Джоэл Макхэйл — Марк Эванс, муж Сидни;Роджер Л. Джексон — голос Призрачного Лица;Мэттью Лиллард — Стю Мэчер, один из Призрачных Лиц, погиб в первой части фильма;Скотт Фоли — Роман Бриджер, один из Призрачных Лиц, погиб в третьей части фильма;Дэвид Аркетт — Дьюи Райли, бывший муж Гэйл, офицер полиции, погиб в пятой части фильма.

Кто снимал.

режиссер — Кевин Уильямсон;продюсеры — Уильям Ширак, Джеймс Вандербилт, Пол Найнстин и другие;сценаристы — Джеймс Вандербилт, Гай Бусик и Кевин Уильямсон;оператор — Рамзи Никелл;композитор — Марко Белтрами;художник-постановщик — Джон Коллинз.

Производство и съемки.

Проблемы в производстве седьмого «Крика» начались еще в августе 2023 года, когда проект ради съемок другого фильма покинули режиссеры Мэттью Беттинелли и Тайлер Джиллетт, снявшие две предыдущих части. На замену им пришел Кристофер Лэндон, но съемки вновь заморозились из-за забастовки гильдии актеров.

В ноябре проект покинули Мелисса Баррера и Дженна Ортега, сыгравшие сестер Карпентер. В октябре Баррера высказывалась в поддержку Палестины в конфликте с Израилем, на что отреагировала компания Spyglass, которой принадлежат права на франшизу, обвинив актрису в антисемитизме и искажении правды о Холокосте. Актриса была уволена.

Следом за ней уволилась и Ортега, заявившая, что проект без Барреры и старых режиссеров развалился. А через несколько недель фильм покинул и Кристофер Лэндон, который заявил, что весь сюжет ленты должен был строиться вокруг героини Барреры, а на другой сюжет он не соглашался. Также на его уход повлияли угрозы от поклонников актрисы, которые обвиняли его в «поддержке убийств детей».

Новым режиссером выбрали Кевина Уильямсона, который до этого был сценаристом первой, второй и четвертой частей франшизы, а опыта в режиссуре практически не имел. Из-за ухода Барреры и Ортеги создатели фильма сделали ставку на постоянных персонажей франшизы. Поэтому было решено вернуть Нив Кэмпбелл и ее героиню Сидни Прескотт, а также других старых персонажей. Среди них — Призрачные Лица из первой (Мэттью Лиллард) и третьей (Скотт Фоли) частей фильма. Эти персонажи погибли в прошлых частях, поэтому появление Лилларда и Фоли в касте «Крика-7» сразу же породило множество теорий среди фанатов франшизы.

Съемки проходили с января по март 2025 года в Атланте. Уильямсон рассказал, что во время съемок на площадке «царила атмосфера ностальгии» — возвращение старых героев франшизы придало «особый эмоциональный заряд». Съемочный процесс проходил в павильонах, городских локациях и за городом — это помогло создать визуально разнообразные сцены для фильма.

А в ноябре на экраны вышел корейский мистический фильм ужасов «Астрал. 13 инкарнаций зла». О чем эта картина — в материале «Вечерней Москвы».

