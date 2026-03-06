Продолжение знаменитой франшизы об убийце в маске: что известно о фильме «Крик-7»

Следом за ней уволилась и Ортега, заявившая, что проект без Барреры и старых режиссеров развалился. А через несколько недель фильм покинул и Кристофер Лэндон, который заявил, что весь сюжет ленты должен был строиться вокруг героини Барреры, а на другой сюжет он не соглашался. Также на его уход повлияли угрозы от поклонников актрисы, которые обвиняли его в «поддержке убийств детей».