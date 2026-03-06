Ричмонд
Водителю, насмерть сбившему школьницу под Волгоградом, вынесли приговор

РИА Новости: водителю маршрутки дали 2,5 года за смертельное ДТП под Волгоградом.

Источник: © РИА Новости

ВОЛГОГРАД, 6 мар — РИА Новости. Суд в Волгоградской области приговорил водителя маршрутки, который насмерть сбил школьницу на пешеходном переходе, к 2,5 года колонии-поселения, сообщили РИА Новости в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Ранее сообщалось, что в сентябре 2025 года водитель маршрутки сбил 9-летнюю девочку на самокате, которая пересекала дорогу на разрешающий сигнал светофора в городе Волжский Волгоградской области.

«Ему назначено 2,5 года колонии-поселения», — прокомментировали в пресс-службе.

Уточняется, что суд также лишил виновника ДТП прав на 2,5 года, кроме того, он должен выплатить семье погибшего ребенка 1,5 миллиона рублей.