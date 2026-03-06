Ричмонд
Женщин на дорогах под Волгоградом ловил «Цветочный патруль»

Накануне международного женского дня сотрудники Госавтоинспекции дарили автомобилисткам цветы, комплименты и хорошее настроение.

Во Фроловском районе сотрудники Госавтоинспекции провели традиционную акцию «Цветы для автоледи» в преддверии Международного женского дня. Подробностями поделились в ГУ МВД по Волгоградской области.

Патрульные наряды вышли на дороги районного центра не с протоколами и предупреждениями, а с цветами и теплыми пожеланиями. Останавливая женщин, управляющих автомобилями, госавтоинспекторы меняли строгий тон на искренние слова поздравлений и дарили автомобилисткам цветы, а также желали безопасных дорог и безаварийных поездок. Таким образом дорожные полицейские не просто поздравляли женщин, но и дарили им хорошее настроение.

Также накануне праздника губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров лично поздравил участниц спецоперации, матерей и жен бойцов-мужчин.