Женщин на дорогах под Волгоградом ловил «Цветочный патруль»

Патрульные наряды вышли на дороги районного центра не с протоколами и предупреждениями, а с цветами и теплыми пожеланиями. Останавливая женщин, управляющих автомобилями, госавтоинспекторы меняли строгий тон на искренние слова поздравлений и дарили автомобилисткам цветы, а также желали безопасных дорог и безаварийных поездок. Таким образом дорожные полицейские не просто поздравляли женщин, но и дарили им хорошее настроение.