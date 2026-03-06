Ричмонд
НАРЭ предлагает снизить тарифы на электричество для потребителей в Молдове: Копеечное снижение на фоне резкого взлета цен на топливо выглядит как издевка

Электроэнергия может подешеветь для бытовых потребителей — даже не заметите.

Источник: Комсомольская правда

НАРЭ предлагает снизить тарифы на электричество для домашних потребителей.

Для клиентов Premier Energy — 3,50 лея/кВт·ч (минус 9 банов).

Для потребителей FEE Nord — 3,92 лея/кВт·ч (минус 8 банов).

Дружно ищем подвох.

