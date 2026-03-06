НАРЭ предлагает снизить тарифы на электричество для потребителей в Молдове: Копеечное снижение на фоне резкого взлета цен на топливо выглядит как издевка

НАРЭ предлагает снизить тарифы на электричество для домашних потребителей.
Для клиентов Premier Energy — 3,50 лея/кВт·ч (минус 9 банов).
Для потребителей FEE Nord — 3,92 лея/кВт·ч (минус 8 банов).
Дружно ищем подвох.
Электроэнергия может подешеветь для бытовых потребителей — даже не заметите.
