Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В «Ощадбанке» объяснили, почему украинцы везли золото через Венгрию

Украинские инкассаторы не впервые провозили иностранную валюту и золото через территорию Венгрии. Об этом в пятницу, 6 марта, рассказал представитель «Ощадбанка».

Украинские инкассаторы не впервые провозили иностранную валюту и золото через территорию Венгрии. Об этом в пятницу, 6 марта, рассказал представитель «Ощадбанка».

По его словам, организация годами проводит доставку наличной инвалюты и банковских металлов из Австрии через Венгрию.

— Практически каждую неделю, с одним и тем же партнером — австрийским Raiffeisen Bank — и с пакетом документов. Ничего нового и экстраординарного, — цитирует его ТАСС.

С 2022 года инкассаторские службы украинских банков начали доставлять наличные ценности из Европы, преимущественно из Австрии, исключительно наземным транспортом.

По данным журналиста Виталия Глаголы, среди инкассаторов, задержанных в Венгрии, оказался экс-генерал Службы безопасности Украины (СБУ) Геннадий Кузнецов.

Власти Венгрии задержали сотрудников банка утром 6 марта. Позже правительство страны опубликовало фотографии груза, который везли украинцы.

Глава МИД страны Петер Сийярто заявил, что Венгрия требует от Киева объяснений в связи с перевозкой украинцами по венгерской территории крупной суммы денег.

Узнать больше по теме
Петер Сийярто: глава МИД Венгрии и голос прагматичной дипломатии
Петер Сийярто — влиятельный венгерский политик и дипломат, занимающий пост министра иностранных дел и внешней торговли Венгрии. Его имя хорошо известно на международной арене. Уже многие годы он твердо отстаивает национальные интересы страны, сочетая прагматизм с принципиальностью. Детали его биографии, карьеры и личной жизни — в нашем материале.
Читать дальше