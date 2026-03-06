В «Ощадбанке» объяснили, почему украинцы везли золото через Венгрию

Украинские инкассаторы не впервые провозили иностранную валюту и золото через территорию Венгрии. Об этом в пятницу, 6 марта, рассказал представитель «Ощадбанка».
По его словам, организация годами проводит доставку наличной инвалюты и банковских металлов из Австрии через Венгрию.
— Практически каждую неделю, с одним и тем же партнером — австрийским Raiffeisen Bank — и с пакетом документов. Ничего нового и экстраординарного, — цитирует его ТАСС.
С 2022 года инкассаторские службы украинских банков начали доставлять наличные ценности из Европы, преимущественно из Австрии, исключительно наземным транспортом.
По данным журналиста Виталия Глаголы, среди инкассаторов, задержанных в Венгрии, оказался экс-генерал Службы безопасности Украины (СБУ) Геннадий Кузнецов.
Власти Венгрии задержали сотрудников банка утром 6 марта. Позже правительство страны опубликовало фотографии груза, который везли украинцы.
Глава МИД страны Петер Сийярто заявил, что Венгрия требует от Киева объяснений в связи с перевозкой украинцами по венгерской территории крупной суммы денег.