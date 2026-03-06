В Ростове задержали мужчину, 18 лет скрывавшегося от правосудия

Как установили оперативники, мужчина был осужден в 2007 году Мичуринским городским судом Тамбовской области и приговорен к двум годам лишения свободы условно за преступления, связанные с неправомерным завладением автомобилем без цели хищения. Однако он скрылся от контроля уголовно-исполнительной инспекции, в связи с чем в 2008 году суд отменил условное осуждение и назначил реальное наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Мужчина был объявлен в розыск.