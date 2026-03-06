В Ростове задержали мужчину, 18 лет скрывавшегося от правосудия

Сотрудники отдела розыска оперативного управления ГУФСИН России по Ростовской области задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске. Задержание произошло 6 марта в Ростове-на-Дону в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий.
Как установили оперативники, мужчина был осужден в 2007 году Мичуринским городским судом Тамбовской области и приговорен к двум годам лишения свободы условно за преступления, связанные с неправомерным завладением автомобилем без цели хищения. Однако он скрылся от контроля уголовно-исполнительной инспекции, в связи с чем в 2008 году суд отменил условное осуждение и назначил реальное наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Мужчина был объявлен в розыск.
Во время розыска выяснилось, что мужчина является уроженцем города Кировакан Республики Армения и не имеет российского гражданства. Чтобы скрыться от правосудия, он выехал в Армению, где изменил свое имя, фамилию и отчество, после чего вернулся в Россию и поселился в Ростове-на-Дону.
Личность мужчины была установлена после сверки отпечатков пальцев. Данные информационного центра МВД подтвердили совпадение следов пальцев рук разыскиваемого с отпечатками мужчины, который жил в донской столице и уже привлекался к ответственности за угон транспортного средства.
— В данный момент мужчина помещен в следственный изолятор, после чего по решению суда будет направлен в исправительную колонию для отбывания наказания, — сказано в сообщении.
