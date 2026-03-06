Белый дом опубликовал видео с ударами по Ирану под кадры из GTA San Andreas

Пресс-служба Белого дома выложила видеоролик с нанесением ударов по Ирану, совместив их со вставками из компьютерной игры Grand Theft Auto: San Andreas.
На опубликованном видео американские удары «разбавляются» кадрами с главным персонажем игры Си-Джеем.
В одном из фрагментов главный герой игры произносит ставшую мемом фразу «Ah shit, here we go again» («черт, ну вот опять»).
Подобный прием уже применялся ранее: в предыдущей публикации с подборкой ударов по Ирану администрация использовала кадры из одной из частей серии видеоигр Call of Duty.