Овечкин назвал уход Карлсона из «Вашингтона» самым печальным днем в карьере

По данным пресс-слубжы «Вашингтона», Джон Карлсон перешел в «Анахайм». Взамен столичный клуб получил условный выбор в первом раунде драфта (выбор игроков) 2026 или 2027 года, а также выбор в третьем раунде драфта 2027-го.