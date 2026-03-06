Овечкин назвал уход Карлсона из «Вашингтона» самым печальным днем в карьере

Российский нападающий и капитан клуба «Вашингтон» Александр Овечкин назвал уход американского защитника Джона Карлсона из клуба самым печальным днем в карьере, сообщил журналист Том Гулитти.
«Алекс Овечкин заявил, что это самый печальный день в его личной карьере», — написал Том Гулитти в соцсети.
По данным пресс-слубжы «Вашингтона», Джон Карлсон перешел в «Анахайм». Взамен столичный клуб получил условный выбор в первом раунде драфта (выбор игроков) 2026 или 2027 года, а также выбор в третьем раунде драфта 2027-го.
Ранее сообщалось, что Александру Овечкину осталось забросить две шайбы до отметки в 1000 голов в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).