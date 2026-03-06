Ричмонд
В Ульяновске число сотрудников авиазавода увеличилось вдвое

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских заявил, что число сотрудников филиала ПАО «Ил» «Авиастар» в Ульяновске увеличилось почти в 2 раза.

Источник: Аргументы и факты

Число сотрудников филиала ПАО «Ил» завода «Авиастар» в Ульяновске выросло почти вдвое — с 7 тыс. до 13 тыс. человек. Об этом сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских по итогам рабочей поездки в регион министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова.

Он отметил, что расширение штата связано с увеличением выпуска самолетов.

«Если взять пример “Авиастара”, численность работников с 7−8 тыс. возросла до 13 тыс. в связи с увеличением выпуска самолетов», — сказал Русских.

По словам главы региона, предприятию предстоит набрать еще порядка 5 тысяч работников, а в перспективе штат может достичь 20 тысяч человек с учетом действующей производственной программы.

Для подготовки кадров в школах области создано 19 классов по программе авиастроения, работает инжиниринговый центр и техническое училище в районе «Авиастара».

Русских также сообщил о создании кружков радиолюбителей для подготовки специалистов в сфере радиоэлектроники, один из них уже открыт во Дворце творчества молодежи. В фарминдустрии создана передовая инженерная школа, этот опыт планируют тиражировать.

Ранее премьер Михаил Мишустин заявил, что Россия запускает серийное производство лайнера Ту-214.