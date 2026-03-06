Россиянам рассказали, какую опасность таят в себе шарфы и платки

Шарфы и шейные платки требуют регулярной стирки, так как на них скапливается кожное сало — идеальная среда для размножения бактерий. Об этом заявила «Газете.Ru» биолог Ирина Лялина.
— Из-за контакта с кожей лица и шеи на шарфах, снудах, шейных платках скапливаются кожное сало и микрочастицы пота, которые создают среду для размножения бактерий, они могут вызвать неприятный запах и раздражение кожи. Могут развиваться также грибковые колонии, что опасно при склонности к кожным заболеваниям, — объяснила эксперт.
По словам специалиста, при ежедневном ношении рекомендуется стирать шарфы каждые три-пять дней. Если изделие намокло, то необходимо стирать его сразу.
Стоит помнить, что использование общих расчесок может привести к заражению стафилококком или глистами, передает 360.ru. Также расческа является классическим способом передачи вшей.
А накопление кожного сала и загрязнений на коже головы ухудшает микроциркуляцию и вызывает дискомфорт. Важно мыть волосы регулярно, избегая агрессивных средств, отмечает телеканал «Царьград».