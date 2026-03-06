Российский серфер потерял сознание на Бали и дрейфовал 20 часов в океане

Турист из России едва не погиб на Бали — во время серфинга он потерял сознание и 20 часов дрейфовал в открытом океане. Об этом в пятницу, 6 марта, рассказали в Telegram-канале Shot.
64-летний мужчина отправился плавать у побережья Нуса-Дуа. Друзья и близкие забили тревогу через несколько часов — россиянин не вернулся домой. В итоге туриста нашел рыбак в 40 километрах от пляжа.
По словам местного жителя, он вышел в открытый океан в районе пляжа Лебих и вдалеке заместил доску. Он решил забрать ее с собой, однако, приблизившись, увидел истощенного мужчину.
Сам россиянин рассказал, что во время серфинга его унесло течением. Он пытался сопротивляться, но у него не получалось. В итоге мужчина настолько устал, что потерял сознание, говорится в публикации.
Гигантская волна смыла толпу туристов с пирса на испанском острове Тенерифе. В результате трагедии погибла 79-летняя женщина, а еще 10 человек получили травмы.
В Ханты-Мансийске также искали девочку, которую унесло течением в протоке Ходовая, неподалеку от садового общества «Кооператор». Инцидент произошел во время отдыха группы подростков у воды.